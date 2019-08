Calendario prove pre-selettive concorso Regione Campania dal 2 settembre | liste per

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) Dopo la conferenza stampa del Governatore Vincenzo De Luca per ildi scena ieri 10(a chiusura del periodo di invio delle domande per il bando del piano lavoro) il Formez ha condiviso anche ildellepre-. Queste riguardano tutti i profili disponibili e dunque sia i candidati con solo diploma che con laurea trieannale, magistrale o del vecchio ordinamento. A partire dal 2e fino al successivo 24, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, gli oltre 300.000 candidati che hanno inviato domanda di partecipazione saranno appunto impegnati nellepre-del. Va ricordato che i posti messi a disposizione dal bando sono in totale 950 per la categoria D (laureati) e 1.225 per la a categoria C (diplomati). I primi ad essere convocati per lepre-saranno i ...

