Vacanze in monastero | la top 10 delle mete benedette più gustose d' europa

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Chi l’ha detto che si va in uno in un’abbazia solo per immergersi in ritiri spirituali depurativi e liberarsi da stress e tentazioni? Viaggiando in lungo e in largo per l’, è possibile visitare luoghi in cui, oltre allo spirito, a essere alimentato è anche il corpo. Dal Grana Padano al Tête de Moine, passando per la birra Grimbergen e il Pastel de nata esistono nel Vecchio continente suggestive location dove sono nati prodotti alimentari d’eccellenza esportati in tutto il mondo e che, in alcuni casi, fra visite culturali e preghiere è anche possibile gustare in loco.dove organizzare fine settimana originali e sorprendenti alla scoperta di saperi e sapori d’abbazia inaspettati, dal Belgio al Portogallo. È quanto emerge da uno studio condotto da Found! Story Engagement Factory attraverso un ...

