SCUOLA Sud | Invalsi | figli di notabili | ecco chi uccide il merito

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 9 agosto 2019) Come dicono o dati, le condizioni dell'istruzione in certe zone del Sud sono disastrose. La responsabilità di famiglie e "caste" è enorme

Linkiesta : Senza una scuola all’altezza, senza un tessuto economico in grado di assorbirli, senza una rete di protezione socia… - mewmewtokyo : RT @GPeruz: - Pa', dove andremo? - Non più al Sud, non troppo al Nord; non così piccola, ma non troppo grande A scuola, gli occhi le an… - paolo_Rolla86 : RT @laGreta_: Politiche per la famiglia: ? Reddito di cittadinanza: ?? (a cazzo di cane) Riforme istituzionali: ? Sanità: ? Scuola: ? Sicur… -