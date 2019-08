Ragusa | 59enne muore dopo l’annegamento in mare | l’ambulanza non riesce a raggiungerlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Un uomo annega in, arriva, ma i soccorsi vengono rallentati dalla presenza di un’auto in sosta vietata. Cesare Lazzari, 59 anni, dirigente scolastico di Lucca, è morto nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Sampieri, frazione di Scicli, nelno, con gli operatori del 118 bloccati da un’auto che ostruiva l’accesso ad una strada che costeggia la pineta e che avrebbe consentito ai sanitari di raggiungere la spiaggia. Erano circa le 17:30 quando i bagnini sono intervenuti per salvare Cesare Lazzari: ilè stato subito portato a riva, ma era già privo di sensi. In attesa dell’arrivo del, partita da una vicina frazione, i bagnini hanno cercato di mantenere in vita l’uomo che, molto probabilmente, è stato colpito da infarto. “Mentre intervenivo con il defibrillatore – racconta a ...

