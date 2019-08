Magic The Gathering – Commander Decks 2019

Fonte : nerdgate

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il 23 di Agosto per i giocatori diThe, in particolare quelli che giocano nella modalità, è una data importante, forse attesa quanto il natale per i bambini. Usciranno infatti i 4 attesissimi Deckdi cui la rete ci ha già anticipato molti dei suoi contenuti. Le meccaniche su cui si basano i nuovi deck, ovvero: Flashback – Morph – Madness e Populate e i rispettivi comandanti, saranno a breve disponibili, e molti me compreso, non vediamo l’ora di metterci su le mani! Grazie al nostro nuovo partner commercialeCorner, che ci fornirà con grande generosità i nuovi quattro deck, saremo in grado di provarli e recensirli per voi sul nostro portale. State quindi sintonizzati sui nostri canali per aggiornamenti e futuri articoli in merito. E voi avete già scelto che Deck comprare? Fatecelo sapere sotto nei commenti! Vuoi ...

