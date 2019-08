La difficoltà di vivere e quella di morire

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ho sentito qualcuno affermare che è più sempliceche. Più sempliceche. Qualche volta sarà forse così. Forse. Se si muore di colpo, senza soffrire. A quel punto non importa a quale età debba succedere. E se capita a vent’anni o a novanta è lo stesso. È solo diversa la sofferenza di chi rimane. L’intensità della sofferenza. E il numero di quelli che rimangono a soffrire, se capita a novant’anni. A mente fredda credo che la difficoltà, in fondo, sia la stessa, di. La stessa, identica fatica.male fa parte della maggior parte dei naturali condannati. Di tutti noi, cioè. Si muore male quasi tutti. Fate per un minuto il riassunto della vostra vita. Se avete più di quarant’anni sarà più facile. Qualcuno dei vostri ...

