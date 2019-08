La cura del silenzio per dimagrire L' assenza di rumore fa bene ad ansia e peso

Stupro Neymar - la Procura di San Paolo chiede l’archiviazione della denuncia : La Procura di San Paolo ha chiesto l’archiviazione della denuncia di Stupro presentata da Najila Trinidade contro il calciatore Neymar, sostenendo che non esistono indizi che permettano di stabilire che il fatto sia effettivamente avvenuto. Le due PM che hanno seguito il caso, Estefania Paulin e Flavia Merlini, hanno detto alla stampa che “sono state trovate ferite solo su un dito” della modella 26enne, che ha accusato ...

Astrofisica : la materia oscura potrebbe essere stata prodotta prima del Big Bang : la materia oscura è uno dei misteri più elusivi della fisica moderna. Intere generazioni di ricercatori continuano a interrogarsi sulla sua origine e natura, ma nessuno è ancora riuscito a darle un volto. Per molto tempo – spiega Global Science – gli scienziati hanno creduto che essa fosse un ‘residuo’ del Big Bang. Ora, un nuovo studio pubblicato Physical Review Letters e condotto dai ricercatori della Johns Hopkins University, ...

La materia oscura esisteva prima del Big Bang : nuova ipotesi sul più grande mistero della fisica : La materia oscura si è formata prima del Big Bang, questa è l'ipotesi degli scienziati della Johns Hopkins University che sono giunti alla loro conclusione grazie ad un interessante studio matematico. Vediamo insieme i dettagli di questa scoperta, cos'è la materia oscura e perché potrebbe essersi formata prima del Big Bang.Continua a leggere

La “cura del silenzio” fa bene a mente e corpo : 5 motivi per tacere : Praticare il silenzio ogni giorno può aiutare ad avere una migliore condizione di benessere psico-fisico. Gli scienziati ed esperti internazionali che hanno preso parte ad Icons – la prima conferenza internazionale sul silenzio, organizzata a Nocera Umbra dalla Fondazione Patrizio Paoletti in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e l’Haifa University di Israele – spiegano, in cinque punti, perchè praticarlo ...

Delitto Piscitelli a Roma - procura indaga per "omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso" : Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dove mercoledì è stato freddato, con un colpo alla testa, in pieno giorno l'ex capo degli ultras della Lazio. Fiori e biglietti alla sede degli Irriducibili. Un amico: "Aveva debiti di droga"

Urologo Milano : l’importanza della prevenzione e della cura : Gli uomini sono più restii rispetto alle donne ad affrontare problematiche più intime. Eppure i milanesi si confermano abbastanza sensibili

Erica Piamonte - ex concorrente del GF 16 - finisce in ospedale : 'Non sto bene - cura lunga' : Una brutta disavventura in questi giorni ha visto protagonista Erica Piamonte, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. La ragazza, infatti, ha svelato sulla sua pagina Instagram di essere finita in ospedale dopo essersi sentita male. In un primo momento si pensava fosse un semplice malessere di stagione, ma a quanto pare la situazione sarebbe un po' più complicata del previsto e in queste ore, sui social, ...

Vede una macchia scura sul collo della figlia di 14 anni e crede sia sporco - ma la macchia non va via - la porta dal medico e quello che sente dire la sconvolge : Una mamma aveva notato il collo della figlia di 14 anni scuro e per questo pensava fosse sporco. Ha provato a lavarla e rilavarla ma la macchia non andava via e allora a deciso di portarla dal medico che le ha fatto una diagnosi decisamente grave: diabete di tipo due cioè che dipende dall’ alimentazione. La ragazzina di 14 anni era obesa e quello della pelle scura era solo uno dei sintomi che aveva scoperto, infatti, aveva spesso anche ...

Tumore dell’endometrio - identificate mutazioni genetiche coinvolte : nuove speranze per cura : Grazie a un macchinario di ultimissima generazione in grado di sequenziare il genoma umano a grande velocità, un team di ricerca americano ha individuato una combinazione di mutazioni associata al Tumore dell'endometrio, la neoplasia ginecologica più diffusa. speranze per nuovi trattamenti.Continua a leggere

Car-T - approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco nuova cura per le leucemie : La prima cura per leucemie e linfomi basata sull’utilizzo di linfociti T «ingegnerizzati» dello stesso paziente sarà ora rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale

Napoli - uno spot per avere cura dello stadio San Paolo : Trattare lo stadio San Paolo come casa propria, comportarsi allo stadio come se si stesse nella propria abitazione. È questo il messaggio che si vuole dare con lo spot “Lo stadio San Paolo come casa tua”, un video collage di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport in cui si invitano i cittadini napoletani, […] L'articolo Napoli, uno spot per avere cura dello stadio San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Fisica - l'italiano Sergio Ferrara vince l'Oscar della scienza per la teoria che "avvicina" la materia oscura : Il riconoscimento, prestigioso come il Nobel, è stato assegnato per gli studi sulla Supergravità, la ricerca che lega la meccanica quantistica alla relatività di Albert Einstein

Carabiniere ucciso a Roma - la Procura indaga sui soccorsi : “Cerciello morto per emorragia - 23 minuti prima della corsa in ospedale” : La Procura di Roma vuole “fare chiarezza” sulla catena dei soccorsi, dall’accoltellamento fino alla corsa in ospedale, a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Lo scrive il quotidiano Romano Il Tempo, secondo cui i magistrati “vogliono accertare eventuali responsabilità del 118″. “Responsabilità – si legge – che ...

Mediterranea sfida Salvini dopo il dissequestro della Procura : 'Torneremo subito in mare' : La Procura di Agrigento ha disposto nella giornata di ieri il dissequestro della nave Mare Ionio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans e immediatamente i suoi vertici hanno lanciato un nuovo guanto di sfida al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, dichiarando di essere pronti a salpare al più presto verso le coste della Libia. L'annuncio è stato dato immediatamente dopo la notifica da parte dell'autorità giudiziaria attraverso gli ...