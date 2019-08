Iva | l' azienda che subisce una truffa può recuperare l' imposta versata

APPLE - CONVERSAZIONI CON SIRI ASCOLTATE DA DIPENDENTI/ L'azienda - 'prIvacy al sicuro' : APPLE, CONVERSAZIONI con SIRI ASCOLTATE da DIPENDENTI. Informatore al Guardian:'Sentiamo anche messaggi privati'. Ma da Cupertino provano a rassicurare...

Addio a carta e faldoni - in azienda arrIva l’e-procurement : Napoli, 19 lug. (AdnKronos) – Centralizzazione e maggiore fruibilità dei dati, immediatezza delle informazioni, snellimento dei processi aziendali, tracciabilità e monitoraggio dello stato di evasione degli ordini. E ancora: ottimizzazione del processo di ricerca del fornitore attraverso la comparazione istantanea dei prezzi tra storico e mercato online, automazione e interattività grazie all’inoltro della richiesta di ...

Italpizza - l’azienda accusata di sfruttare gli operai sponsorizza FestIval per diritti umani : contratto sospeso : Un Festival dei diritti umani finanziato dall’azienda accusata di calpestarli. E al fianco dei sindacati con cui sta trattando l’internalizzazione di centinaia di persone che da mesi organizzano proteste e picchetti. Il colosso dei surgelati con sede a Modena, 100 milioni di pizze l’anno e un fatturato da 120 milioni nel 2017, è l’unico sponsor aziendale del Festival musicale “Voci per la Libertà” di Rovigo, un evento organizzato ...

“Chiediamo tassatIvamente che non si usino più trasportatori di colore o simili”. La mail razzista di un’azienda di Brescia : I corrieri devono essere italiani, al massimo dell’Est Europa. Bianchi, comunque, oppure insieme non si lavora più. Una “comunicazione importante”, così la Chino Color, ditta che si occupa di lavorazione di metalli a Lumezzane, nel Bresciano, scriveva nell’oggetto della mail inviata ad almeno un fornitore, ma potrebbero essere anche molti di più. Per mandare un vero e proprio avvertimento: “Chiediamo tassativamente, pena interruzione del ...

Caporalato in un'azienda florovIvaistica a Vittoria : due denunce FOTO : Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria denunciano i titolari,un vittoriese e una rumena, di azienda florovivaistica

Ex Ilva - il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio. E risponde a Salvini : “Danneggia trattatIva” : sindacati, commissari straordinari e azienda sono stati convocati al ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio per il tavolo di monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex Ilva. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Di Maio accoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, ...

Luxottica - nuovo contratto aziendale : stabilizzazione per 1.150 precari attraverso part time incentIvato : nuovo contratto aziendale per gli 11.430 dipendenti di Luxottica. L’accordo è stato firmato dai vertici della società fondata da Leonardo Del Vecchio, dai sindacati di categoria Filctem, Femca e Uiltec e dalle Rsu del gruppo. Tra i punti più importanti la stabilizzazione a tempo indeterminato, a partire dal mese di luglio, di 1.150 lavoratori somministrati. In più sono previsti l’introduzione di un nuovo orario flessibile per coprire i ...