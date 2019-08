Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – Contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento deiin agricoltura. E’ l’obiettivo della legge approvata questa mattina dal Consiglio del Lazio, su iniziativa degli assessori al Lavoro, Claudio Di, e all’Agricoltura, Enrica. “Quello di oggi e’ un grande giorno per la nostra regione. Alle 3 e mezza del mattino, col voto del Consiglio, il Lazio si e’ dotato di nuove norme per il contrasto al caporalato e per il supporto al lavoro di qualita’ in agricoltura- commenta Di- La Legge si pone a difesa di una categoria diparticolarmente esposta allo sfruttamento e pone le basi per un modello virtuoso in agricoltura”. Alcune delle azioni previste nella legge sono gia’ state avviate quest’estate in forma sperimentale nella provincia di Latina, dimostrando ...

romadailynews : Di Berardino-Onorati: #lavoratori e #aziende sane vanno salvaguardate: #Roma – Contrastare… -