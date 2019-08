Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Parte il tormentone familiare anche per Hirving. Per ogni nome di mercato non ci si può esimere dalla ricerca spasmodica di tracce che portino verso la direzione della chiusura, e così è anche per il messicano del PSV. Secondo quanto riportaparte dellaè indalproprio pernella sua nuova avventura al Napolinel frattempo è giá finito sul presepe. Gli hanno mostrato le foto e ne è stato contento. Parte dellaè indalpernei suoi primi giorni azzurri: tutti insieme contano le ore che lo separano dall’essere il primo grande rinforzo dell’attacco del Napoli. Segue con attenzione gli sviluppi della vicenda anche Simone Verdi, che lascerebbe l’azzurro solo in caso didel ‘Chucky’ L'articolo: Ladiindalper...

MondoNapoli : Tuttosport: 'Famiglia Lozano in arrivo dal Messico' - - napolista : Tuttosport: La famiglia di #Lozano in arrivo dal #Messico per accompagnarlo nell’avventura a #Napoli Parte anche pe… - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Lozano vicino: la famiglia in arrivo dal Messico per accompagnarlo nei primi giorni a Napoli -