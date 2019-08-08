romadailynews : Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17:00: CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE… - zazoomnews : Traffico Roma del 08-08-2019 ore 16:30 - #Traffico #08-08-2019 #16:30 - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Viale Pinturicchio, fra via Niccolò L'Alunno e via Giulio Romano, #chiusura temporanea per taglio albe… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 07-08-2019 ore 19:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 19:00 Roma Daily News
BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA PER TRAFFICO, MA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 16 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 15 : 30 : disagi in via lunghezzina per un incidente altezza autostrada a24 altro incidente in piazza risorgimento in prossimità di via ottaviano, inevitabili i rallentamenti incolonnamenti sulla via salaria in uscita dalla capitale tra via cortona e via borgo san lorenzo direzione raccordo anulare, la causa un cantiere con conseguente riduzione della carreggiata sulla tangenziale est code per un incidente tra via tiburtina e l’uscita per la a24 ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER LAVORI SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA., DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN IN USCIRA DALLA CITTA’ TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VILLA SPADA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULE RESTO DELLA CAPITALE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 13 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO. PER Traffico E LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE A VIA DI TORRICOLA IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO. INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA. PER Traffico E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA. PER Traffico E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN DIREZIONE AURELIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ. TRA VIA ANNIA REGILLA E VIA AL QUARTO MIGLIO. INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CI SONO CODE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 09 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN DIREZIONE AURELIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ. TRA VIA ANNIA REGILLA E VIA AL QUARTO MIGLIO. INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CI SONO CODE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. A SELVA CANDITA CHIUSA VIA LIDIA BIANCHI PER UNA PERDITA D’ACQUA ALL’ALTEZZA DI VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. A SELVA CANDITA CHIUSA VIA LIDIA BIANCHI PER UNA PERDITA D’ACQUA ALL’ALTEZZA DI VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA ...
Omicidio Fabrizio Piscitelli - chi era Diabolik : dalla curva della Lazio alle accuse per Traffico di droga fino all’estrema destra romana : Si era preso la curva Nord, suo regno incontrastato da anni, e aveva anche tentato di prendersi la Lazio. Nel mezzo, l’arresto per traffico di droga, diversi precedenti, la presunta guida della batteria di Ponte Milvio che avrebbero avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati, e il sequestro di 2 milioni di euro della Guardia di Finanza. E poi gli ambienti di estrema destra che frequentava, oltre a diverse iniziative ispirate ...