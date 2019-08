Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE ILSULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PERSI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA PONTINA , CODE NELLE DUE DIREZIONI DOVUTE AI LAVORI IN CORSO TRA SPINACETO E IL BIVIO PER PRATICADI MARE SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI ...

