Torino | primo caso di contagio umano del virus della febbre del Nilo | colpita una donna

Fonte : fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2019) Aunadi 62 anni è stata ricoverata in seguito alla diagnosi didel: si tratta deldi quest'anno. La paziente, residente a Poirino, non sarebbe tuttavia in gravi condizioni: ha contratto ilWest Nile in una forma più lieve, quella febbrile, e non neurologica, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

