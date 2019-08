Taormina | imbrattato il murales che rappresenta Carola Rackete

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Ilchevafatto anel messinese, dal titolo "Santaprotettrice dei rifugiati", nelle scorse ore ha subito un brutto atto vandalico. L'autore del folle gesto è un avvocato siciliano, Giuseppe Perdichizzi, esponente della Lega e responsabile di Noi con Salvini. L'uomo, come si può ben vedere dalle immagini pubblicate dai media locali e nazionali, ha annerito il volto di. L'opera era stata realizzata solo un giorno fa dall'artista Tvboy, che tra l'altro è autore di opere simili a questa, come quella apparsa a Roma in cui hato Salvini e Di Maio che si baciano. Ilche raffigurava, la capitana della Sea Watch 3 che ha tratto in salvo oltre 40 migranti al largo della Libia il mese scorso, non è andato giù al leghista, che ha deciso di agire in questa maniera sconsiderata. Perdichizzi ha lasciato anche ...

