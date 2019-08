Soldato ucciso in Cisgiordania | “E’ terrorismo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Tel Aviv, 8 ago. (AdnKronos) – Un giovaneisraeliano è statoin. Il corpo del militare 18enne è stato ritrovato nei pressi di Efrat, secondo quanto riferiscono i media israeliani. Sul corpo del, segni di coltellate. Nella zona è in corso una caccia all’uomo per individuare i responsabili dell’uccisione del militare, la cui scomparsa era stata segnalata ieri. “E’ un grave attacco terroristico”, ha detto il portavoce delle forze di sicurezza israeliane (Idf), Ronen Manelis, citato dal ‘Jerusalem Post’.Le autorità israeliane hanno reso nota l’identità del, Dvir Sorek, originario dell’insediamento di Ofra, in. Sorek, che secondo le ultime notizie aveva 19 anni, studiava in una yeshiva (un seminario religioso) e aveva iniziato il servizio militare. Stando ai media ...

