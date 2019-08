Problemi Privacy Twitter | scuse ufficiali e cos’è successo

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 8 agosto 2019)con laanche per. Il social dell’uccellino azzurro è sotto mira per aver diffuso i dati personali di alcuni utenti senza consenso a scopi pubblicitari. È la stessa società ad ammetterlo tramite un tweet, in cui si scusa con l’utenza colpita sottolineando che ciò è avvenuto nonostante “l’attivazione di opportuni strumenti volti ad evitare la fuga di dati”.: “con la, ma stiamo risolvendo” “Adesso – spiega lo staff diSupport – abbiamo risolto questi. Immaginiamo che vogliate sapere se siete o meno stati colpiti personalmente e quante siano le persone complessivamente coinvolte. Ancora non ci sono dati: stiamo conducendo le nostre indagini. Ovviamente, se avremo ulteriori informazioni utili, le condivideremo. ...

ConfassCom : RT @Primaonline: Pillole sul digitale a cura di @ReputationMngr - Problemi di privacy anche per Twitter che si scusa con gli utenti per la… - Primaonline : Pillole sul digitale a cura di @ReputationMngr - Problemi di privacy anche per Twitter che si scusa con gli utenti… - puresere : Anche per #Twitter problemi di #privacy - sembra però meglio gestita di Facebook. #twitterlovers che ne dite? -