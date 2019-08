Porte aperte Maso delle Part | oltre 350 frutticoltori alla giornata tecnica FEM

Papa Francesco : 'Chiesa povera - senza frontiere e con Porte aperte' : Dopo aver trascorso le "ferie" ed i giorni di riposo estivo a luglio non lontano da Città del Vaticano, come solitamente avviene, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha tenuto oggi, mercoledì 7 agosto, a San Pietro la sua prima udienza generale dopo la pausa. Questa è avvenuta nell'Aula Nervi alla presenza di seimila fedeli provenienti non solo dal nostro Paese, ma anche da molti altri paesi del mondo. Il tutto si è svolto a due giorni ...

Porte aperte alla Sapienza. Gli studenti : spaventati ma pronti : Roma – ‘Porte aperte’ alla Sapienza di Roma. Da oggi a giovedi’ i cancelli della Citta’ universitaria sono aperti per accogliere migliaia di future matricole che vorranno orientarsi tra una miriade di facolta’ e corsi di laurea. A loro disposizione decine di stand, con docenti e personale addetto, pronti a dare tutte le informazioni necessarie su corsi, procedure d’iscrizione e attivita’ promosse ...

Nasce la nuova Fiorentina - Montella : “Chiesa resta - Porte aperte per De Rossi” : Vincenzo Montella parla dopo la chiusura della prima fase del ritiro della Fiorentina: “Per il mercato serve pazienza, Veretout non viene con noi”.“powered by Goal”Si chiude la prima parte del ritiro della Fiorentina . Parte del gruppo gigliato, quello che comprende tutti i big, lascia infatti Moena e nella giornata di sabato da Milano partirà alla volta degli Stati Uniti dove prenderà parte allaInternational Champions Cup .Vincenzo Montella , ...

CorSport : “Che spettacolo il Napoli di Ancelotti a Porte aperte” : Sul Corriere dello Sport Franco Ordine elogia l’atteggiamento del Napoli di Ancelotti, che si apre ai tifosi in un’atmosfera quasi “famigliare” per ricostruire il cordone ombelicale tra la squadra e i tifosi “dopo la stagione algida seguita al dopo Sarri”. Ordine si riferisce alla conferenza stampa dell’altra sera da Dimaro. In cui il mister ha elargito risposte accattivanti a domande puntigliose di ...

David Sassoli : ‘Porte aperte alle Ong’ : David Sassoli, 63 anni, ex giornalista del Tg1 ed esponente del PD, è stato eletto ieri Presidente del Parlamento europeo, con 354 voti su 667 espressi: ne sarebbero bastati 334 per raggiungere la maggioranza assoluta. I socialisti, così, si sono aggiudicati la presidenza del Parlamento Europeo. Sassoli prenderà il posto di Antonio Tajani, in carica dal gennaio del 2017. Il suo mandato dovrebbe durare due anni e mezzo e dal 2021 in poi la ...