Morte Bjorg Lambrecht – Svelate le cause del decesso | “ha avuto un colossale colpo di

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il medico della Lotto-Soudal ha svelato leche hanno determinato ladi, avvenuta per una caduta al Giro di Polonia Sono stateledeldi, il corridore morto in seguito ad un incidente che lo ha visto protagonista nei primi chilometri della terza tappa del Giro di Polonia. AFP/LaPresse Maarten Meirhaeghe, il medico della Lotto Soudal, ha rivelato i motivi dellaattraverso una nota ufficiale diramata oggi dal team dello sfortunato corridore belga: “è morto per una grave lesione del fegato, che ha causato un’enorme emorragia interna. Di conseguenza,ha subito un arresto cardiaco. Hail più grandedi sfortuna possibile per come si è ferito. Con una tale emorragia interna è necessario un miracolo per sopravvivere, un miracolo che non è avvenuto, purtroppo. Il luogo e il ...

