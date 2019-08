Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) "Ciao, sono, insieme afan e amici". È il saluto speciale diper, realizzato durante uno spettacolo dell'attore australiano a Sydney e dedicato all'attrice che ha recentemente raccontato di dover affrontare un nuovo tumore, il terzo. "Sei una persona, una madre, una cantante e ballerina fantastica", diceprima di urlare insieme aispettatori: "Ti vogliamo bene".

ilfogliettone : L'urlo di Hugh Jackman e i suoi 15mila fan per Olivia Newton-John - - notizieit : L’urlo di Hugh Jackman e i suoi 15mila fan per Olivia Newton-John - Affaritaliani : L'urlo di Hugh Jackman e i suoi 15mila fan per Olivia Newton-John -