Lega | stop ai no | alternativa è il votoM5S | nota incomprensibile | siano chiari

Bonus 80 euro - la Lega annuncia lo stop : i redditi più bassi sarebbero penalizzati : Addio al Bonus 80 euro. L’annuncio è stato dato durante un incontro con le parti sociali nel corso del quale sono state illustrate quelle che dovrebbero essere, secondo le intenzioni della Lega, le linee giuda della prossima manovra: flat tax e, appunto, revisione del Bonus Renzi. Secondo quanto riferito dal viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, il Bonus 80 euro introdotto da Renzi nel 2014 sotto forma di credito Irpef, per tutti i ...

La Lega smonta la manovra di Tria - stop anche al salario minino e agli 80 euro : Il vicepremier promette: giù le tasse, via la Tasi. Interventi a costo zero? Non sono Mago Merlino

Lega Serie A lancia la campagna contro la pirateria #Stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti nel nostro Paese supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A ...

Lega : De Micheli - ‘stop discussioni su firme contro Salvini’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Basta con queste discussioni ridicole sulle firme. Più siamo meglio è, più firme ci sono meglio è, più si dice la verità meglio è”. Lo afferma la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli. “Nessuno -aggiunge- impedisce o ha impedito nulla a nessuno. Gli avversari sono fuori di noi. Occupiamoci delle persone, dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati, delle imprese. Questo si aspettano ...

Lega : Confindustria Siracusa - 'ordinanza raffinerie? Stop a querelle - dialogo costruttivo' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nella querelle politica seguita all’ordinanza prefettizia volta ad impedire i blocchi delle portinerie nelle raffinerie dell’area industriale ma poiché la nostra mission è difendere il lavoro e lo sviluppo della libera imprenditoria, ritengo necessa

Sondaggi elettorali Gpf : stop Lega - M5S e Pd in crescita : Sondaggi elettorali Gpf: stop Lega, M5S e Pd in crescita Per la prima volta dopo le elezioni europee, la Lega subisce una battuta d’arresto e vede un calo nei consensi. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia, realizzato tra il 15 e il 18 luglio. La rilevazione, che vede il Carroccio in calo dello 0,6 al 37,1%, va in controtendenza con il sentire generale. Gli altri istituti, infatti, danno il ...

Autonomia - stop al vertice. La Lega : inutile discutere. Di Maio : non è il tema : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali

Autonomia - stop al vertice. La Lega : «Inutile discutere con chi cambia idea» : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali

Ex Ilva di Taranto - i Legali di ArcelorMittal : "Al vaglio ipotesi per evitare stop dell'Altoforno 2" : I difensori dell'azienda non escludono collaborazioni con l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. La decisione di spegnere l'Altoforno presa dalla Procura per non aver rispettato le prescrizioni di sicurezza

Mosca - stop ai colLegamenti aerei con la Georgia : Mosca, 8 lug. (AdnKronos) – A undici anni dalla guerra dell’agosto del 2008, è di nuovo crisi fra Mosca e Tbilisi. La Russia ha sospeso da oggi tutti i collegamenti aerei con la Georgia, in seguito alle proteste iniziate a Tbilisi lo scorso giugno contro l’influenza di Mosca nel Paese. A far scattare la scintilla, era stato l’intervento del deputato della Duma russa Sergei Gavrilov, accomodato sulla poltrona del ...

Il caldo deforma i binari : stop ai colLegamenti TGV tra Ginevra e Francia : Il caldo ha ripercussioni anche sui collegamenti tra Ginevra e la Francia: a La Plaine i binari si sono deformati e, a causa di ciò, 5 collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccato due TGV, lasciando alla stazione circa 150 persone, ha dichiarato una portavoce delle FFS all’agenzia Keystone-ATS. A causa delle alte temperature già a fine giugno si erano registrati problemi nel ...