Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019), dopo Messi, è statoto dalla. Lo racconta Gianluca Di Marzio sul suo sito. L’attaccante del Mster City aveva protestato contro l’arbitro cileno Roberto Tobar per il modo in cui aveva diretto la partita di Copa America del Brasile contro il Perù. Tobal, a suo dire, era colpevole di averlo espulso per doppio cartellino giallo. Laha inflitto all’attaccante una multa da 30mila dollari e lo hato per due mesi dalle gare ufficiali e amichevoli del Brasile. L'articolo LailNapolista.

DiMarzio : #Brasile, squalifica e multa dalla #Conmebol per #GabrielJesus per i fatti in #CopaAmerica - DiMarzio : Arriva la squalifica per #Messi?? La decisione della #Conmebol ?? - napolista : La Conmebol squalifica anche Gabriel Jesus Fuori per due mesi dalle gare ufficiali e amichevoli del Brasile e multa… -