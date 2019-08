Inter | nella notte è arrivato Lukaku Tifosi in delirio a Malpensa | “Segna a Torino!”

L'Inter di Conte prende forma : nella formazione tipo il nuovo bomber è Lukaku : Finalmente Lukaku è un giocatore delL'Inter. Ormai da settimane i nerazzurri attendevano con ansia di chiudere per l'attaccante del Manchester United, colosso belga che Conte ha voluto a tutti i costi per la sua formazione. Un giocatore che sarà chiamato non solo a segnare tanti gol, ma anche ad aprire gli spazi per i compagni di squadra. Un grande investimento quello delL'Inter, che ha davvero sborsato tanti milioni di euro per riuscire a ...

Formula 1 - la Ferrari prosegue nella riorganizzazione Interna : Binotto cambia approccio in vista del 2020 : Il team principal della Ferrari ha parlato della struttura organizzativa della scuderia, annunciando l’arrivo di Resta a partire da novembre La Ferrari continua la propria riorganizzazione interna, definendo quelli che saranno i ruoli a partire dalla prossima stagione. Una carica importante la ricoprirà senza dubbio Simone Resta, pronto a tornare a Maranello dopo l’esperienza in Alfa Romeo. photo4/Lapresse Mattia Binotto si è ...

Maltempo - forti piogge nel Nord Italia : scoperchiato un edificio nella Bergamasca - Interventi di soccorso in Veneto : Come preannunciato, il Maltempo sta interessando le regioni settentrionali: un violento nubifragio si è verificato attorno alle 14,30 di oggi su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Il vento ha fatto volare via un tetto di un’edificio a Ranica: la parte di copertura è poi ricaduta dall’altra parte della strada, fortunatamente senza fortunatamente colpire nessuno. Sono ...

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

Carabiniere ucciso - in tre nella stanza dell'Interrogatorio durante la foto choc a Elder Lee : ecco chi sono : La foto lo ritrae davanti all'indagato, in borghese mostra soltanto un lembo della maglietta e una parte del braccio. Dettagli minimi che hanno però consentito ai suoi superiori di individuarlo. Si tratta del sottufficiale che ha deciso di bendare Gabriel Christian Natale Hjorth, il complice dell'as

Turista ferita nella riserva dello Zingaro : nuovo Intervento per i tecnici del soccorso alpino : nuovo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro per una Turista ferita. Nel primo pomeriggio di oggi F.R., 67 anni, di Mirandola (Modena), è scivolata sugli scogli a cala Disa procurandosi traumi ed escoriazioni, con una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie. Chiamata la centrale del 118, l’allarme è stato smistato al soccorso alpino che ha inviato due squadre da ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

Diretta Juventus Inter/ Streaming video Sportitalia : derby d'Italia nella ICC 2019 : Diretta Juventus Inter Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Singapore e vale per la International Champions Cup 2019.

Luca Parmitano - l’astronauta arrivato nella Stazione spaziale Internazionale : abbracci con i colleghi. Poi il saluto alla famiglia : È arrivato nella notte italiana alla Stazione spaziale l’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Soyuz MS-13. Con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, ‘Oltre’, di cui avrà il comando nella seconda parte, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. Luca Parmitano dovrà affrontare anche delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare ...

Vero e più Vero - Ubaldo Pantani Intervistatore e Intervistato nella seconda serata di Rai 2 : Si può ancora riuscire a svelare in un programma televisivo qualcosa di inedito e di autentico di un personaggio celebre? In Vero e più Vero, in onda su Rai 2 a partire dal 18 luglio in seconda serata, dalle 23.20, Ubaldo Pantani si lancia in un esperimento per capire se dopo anni di frequentazioni degli studi tv, di apparizioni pubbliche e di dichiarazioni ai giornali e sui social, alcuni personaggi famosi abbiano sviluppato delle ...

Rivoluzione nella cura del Tumore al Pancreas grazie all’inteliggenza artificiale : Verona protagonista della ricerca Internazionale : La prevenzione di alcuni tumori del Pancreas potrebbe in futuro trovare un alleato nell’intelligenza artificiale: e’ stato infatti sviluppato un test basato su di essa, in grado di discernere tra cisti benigne e maligne nel Pancreas, evitando inutili interventi di rimozione. La promessa arriva da uno studio internazionale con ampio contributo italiano (Centro di ricerca ARC-Net dell’Universita’ di Verona, IRCCS San ...

Alessandro “Stermy” Avallone è il volto eSport dell'Inter nella campagna Not for Everyone : Tifosi e appassionati di calcio sapranno che in questo momento l'Inter è alle prese con la costruzione della nuova squadra sotto il comando di Antonio Conte, ma, a quanto pare, il club nerazzurro pensa a 360 gradi e ha dato il via a una nuova campagna mirata a portare il brand tra i grandi marchi globali.La campagna in questione è chiamata Not for Everyone e, attraverso essa, la società vuole "raccontare la nuova era dell'Inter. Quella che ...