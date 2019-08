Il puzzle game 3D Gnog è disponibile gratuitamente su Epic Games Store

The Sojourn : l'ispirato puzzle game in prima persona ha una data di uscita : Iceberg Interactive ha annunciato qualche ora fa che il suo puzzle game in prima persona The Sojourn ha finalmente una data di uscita. Il gioco sarà disponibile su PS4, PC ed Xbox One dal 20 settembre 2019.Ecco quanto riportato dagli sviluppatori nel comunicato:"Una storia di luce, oscurità e sulla natura della realtà. Immergiti in un puzzle game ambientato in un mondo fatto di luce ed ombra. In The Sojourn arriverete su una misteriosa landa, ...