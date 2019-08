Federer compie 38 anni e torna in campo dopo la beffa di Wimbledon

Fonte : agi

(Di giovedì 8 agosto 2019) Quattordici luglio, finale di: Rogermanca due match point e s'inchina a Novak Djokovic al quinto set per 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12,4 ore 57 minuti, il match più lungo del torneo più famoso. La festa s'interrompe sul più bello, il Magnifico, campione-record di 20 Slam, lanciato dalla trionfale semifinale sul rivale storico, Rafa Nadal, perde contro il campione di gomma serbo: addio primato di più anziano vincitore di uno Slam, era Open, a 37e 340 giorni. Leggi anche: La dieta dinon è proprio una dieta “Spero di aver dato ad altri la possibilità di credere che a quest'età non è tutto finito”, mormora lo svizzero delle meraviglie al microfono in. “Mi sento bene, ovviamente ci vorrà del tempo per riprendermi, anche fisicamente, certo che mi sento triste, forse anche arrabbiato. Non riesco a credere di aver mancato ...

