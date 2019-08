Ansia sessuale | cos' è e come si cura

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il sesso può alleviare lo stress (ma esiste anche l'). Lo stress rende alcune persone perfino sovraeccitate. Ma fa sì che altre si ritirino in un «bozzolo monastico privo di lussuria», per evitare ulteriori tensioni nervose legate a una qualsiasi complicazione. Tutte le loro risorse emotive si orientano a minimizzare lo stress. Diventano anxiosexual, ovvero «sessuansiosi». Lo ammetto, sono anxiosexual. Che certe persone riescano a convivere con stress ed eccitazioneallo stesso tempo mi lascia a bocca aperta: per me, la cosa meno realistica di Riverdale è che sono tutti in giro anche se la maturità è dietro l'angolo o ancora non si sono iscritti al college. Con le prime ondate dicrescente a livello professionale o romantico, perdo il controllo delle cose. «Mi sento anxiosexual anche in ...

lupone52 : dal lontano 68 che abbiamo lottato tutti alla libertà della donna e i suoi diritti,compresi quelli sessuali. una li… - RapLine_MyCult : @Maria_TAELand @Joy12674888 ++ stress post traumatico (subito abusi dl punto di vista delle botte e di tipo sessual… - macro_cultura : Bacche Jujube (giuggiole) Benefici:riduce l'ansia Avvertenze:il consumo eccessivo inibisce il desiderio sessuale -