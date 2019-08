Sgomberato centro sociale Bene | ma ora chiudano tutti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Gian Micalessin Per capire come la pensino quelli dell'Xm24 bastava il gioioso murales che fino a metà luglio campeggiava sull'edificio occupato. Lì tra fuoco di molotov, fumi di lacrimogeni e scudi gettati a terra da immaginari agenti in fuga avanzano trionfanti e minacciosi gli antagonisti incappucciati. Ma per capire quanto quella cultura dell'odio e quell'apologia della violenza fossero diventate parte del clima politico,e culturale imposto a Bologna da settant'anni di amministrazioni rosse non va dimenticata la presa di posizione dei tecnici della Soprintendenza del Comune che prima dello sgombero avevano chiesto «il mantenimento delle pitture murali esistenti quali espressione di Street art». I primi a sbugiardare quei piccoli utili idioti pagati con i soldi dei cittadini, ma pronti a conferire dignità di arte urbana ai graffiti dell'odio sono stati i loro ...

matteosalvinimi : “Salvini APPESO, il sogno è ancora acceso”. Scritta comparsa nel quartiere di Bologna dove ieri è stato sgomberato… - matteosalvinimi : ?? Dopo l’ex Moi di Torino, sgomberato anche un centro anarchico occupato, a Pisa. Avanti così, in tutta Italia, pe… - tg2rai : #Bologna, lo sgomberato dopo 17 anni il centro sociale #XM24. Dopo una lunga trattativa, gli attivisti sono scesi d… -