Salvini dal palco di Sabaudia | “Con i 5Stelle qualcosa si è rotto Ma non ci interessano

Perché il futuro di Salvini dipende dal patto con Mattarella : Roma. Alle undici di mattina, quando ancora non è chiaro che piega prenderà la giornata, William De Vecchis, leghista di Fiumicino, entra nella buvette del Senato esibendo le sue chat. “Guardate”, dice. E mostra il messaggio che, poche ore prima, gli ha inviato Francesco Zicchieri, coordinatore del

Unomattina estate - Roberto Poletti si difende dalle accuse : "Non sono il megafono di Salvini" : Roberto Poletti si difende dalle accuse di essere "mandato" da Matteo Salvini. Il conduttore di Unomattina estate così si difende dalle malelingue. Al Giornale dice che la sua amicizia con il vicepremier non c'entra con il suo arrivo in Rai, che "nella scelta ricaduta su di me c' entri il fatto che

Salvini deejay - quando a fare scandalo erano i parei di Craxi : Esistono convergenze parallele tra il completo grigio di Aldo Moro che scintilla sulla spiaggia di Terracina e il torso nudo di Matteo Salvini al Papeete tra Inno di Mameli e tanga di cittadinanza...

Dalla montagna di De Gasperi alle cubiste in spiaggia di Salvini : le vacanze dei politici : Il confronto tra lo stile sobrio dei padri fondatori della Repubblica e quello iper pop dei leader di oggi. Pertini amava la Val Gardena, Moro andava Dalla figlia a Terracina in giacca e cravatta

Salvini apre a Ursula : "Ridiscutere Dublino un segnale positivo dall'Ue" : Il leader della Lega chiarisce però che non dev'essere un modo "per cambiare la forma e lasciare intatta la sostanza, cioè che i migranti che arrivano in Italia ci restano"

Dalla giacca “dignitosa” di Moro a Terracina al mojito e acquascooter di Salvini al Papeete : la politica è tornata all’ostentazione del corpo : Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’acquascooter della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo Moro, per esempio, andava sulla spiaggia di Terracina sempre in giacca, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva ...

Novanta migranti salvati dalle Ong. E Salvini grida al ricatto tedesco : La Alan Kurdi a Lampedusa con 40 profughi, 52 soccorsi dalla Open Arms a largo della Libia. Il ministro dell’Interno: “Berlino ci chiede di farli sbarcare per prenderne 30 della Gregoretti”

Di Maio replica a Salvini : "A cosa servono le sparate fuori dalle righe?" : Matteo Salvini sfida nuovamente il Movimento 5 Stelle durante un’intervista a SkyTG24, la replica di Luigi Di Maio non si lascia attendere a lungo. Il vicepremier e leader dei pentastellati, ha risposto al segretario della Lega con un post su Facebook corredato da una foto per certi versi “provocatoria” nei confronti degli alleati assieme al premier Conte e ai ministri Fraccaro e Bonafede. La tensione nella maggioranza di governo è ancora una ...

Figlio di Salvini su moto d'acqua - Odg : "Dal Ministro ancora nessuna scusa per l'intimidazione al giornalista" : Salvini ha ammesso di aver commesso "un errore da papà", consentendo (o forse chiedendo) ai poliziotti di far fare un giro sulla moto d'acqua a suo Figlio 13enne. Il Ministro, però, non ha speso una parola in difesa del lavoro del videomaker di Repubblica al quale alcuni poliziotti - senza identificarsi, come avrebbero dovuto fare - hanno cercato di impedire di riprendere la scena.Il Presidente dell'Odg, Carlo Verna, ha sollevato proprio ...

Migranti - Salvini autorizza lo sbarco dalla Gregoretti : “Strutture Cei e 5 Paesi Ue se ne faranno carico”. In 50 su 116 a Rocca di Papa : Sono sbarcati i 116 Migranti presenti a bordo dalla nave Gregoretti, il pattugliatore della Guardia Costiera ormeggiato nel Porto di Augusta presso pontile Nato della Marina militare, che nei giorni scorsi ha salvato un nutrito gruppo di naufraghi nel Mediterraneo. L’autorizzazione era stata annunciato in diretta su Facebook dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda più ...

Salvini : nelle prossime ore sbarco migranti dalla Gregoretti : Salvini:"nelle prossime ore sbarco migranti dalla Gregoretti. Posso dire che cinque paesi europei Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Irlanda

Salvini autorizza lo sbarco dei migranti dalla Gregoretti : Si sblocca la situazione sulla nave della Guardia Costiera con 116 migranti a bordo. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato una svolta durante una diretta Facebook: "Cinque Paesi europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta". Poi l'elenco delle nazioni coinvolte nell'operazione: "Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda ...

Riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

Figlio su moto d'acqua Polizia - Rita Dalla Chiesa difende Salvini : Rita Dalla Chiesa si è espressa su una delle polemiche che in queste ore stanno riscaldando il clima politico. Si tratta del caso del Figlio di Matteo Salvini, immortalato su una moto d'acqua della Polizia. La conduttrice, da qualche anno senza un programma tutto suo, lo ha definito un peccato di superficialità, mostrandosi solidale con il vice Premier e ministro dell'Interno, nonché leader della Lega. Ecco cosa ha scritto in risposta al ...