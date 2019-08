Roma | stop ai panni stesi alla finestra e guerra a chi fa gocciolare acqua in strada

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Stop nella trattativa per Defrel a Cagliari - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: i giallorossi non hanno ancora trovato l'intesa con il Cagliari per il trasferimento di Gregoire Defrel, Ultime notizie,

Roma - sulle bancarelle nuove tensioni Raggi-Di Maio. Il ministro chiede lo stop del piano decoro - ma la sindaca tira dritto : Virginia Raggi tira dritto sulla delocalizzazione delle “bancarelle“. Nonostante la richiesta del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio di sospendere il “piano decoro” del Comune di Roma, la sindaca non ha intenzione di cedere un millimetro. Uno “scontro istituzionale” che le parti ufficialmente negano, e che è tutto interno al M5S, visto che il vicepremier è anche il capo politico pentastellato. ...

Stop alla balneazione in Romagna revocato in 17 tratti di costa : Le analisi di Arpa Emilia-Romagna sui 17 campioni aggiuntivi raccolti martedì 30 luglio, per le acque che il giorno precedente avevano superato i parametri batteriologici, sono risultate tutti entro i limiti di legge. Le 17 acque per le quali verrà oggi revocato il divieto di balneazione sono: Comacchio (Lido Volano punto A, Lido Volano punto B); Cesenatico (Canale Tagliata Sud); San Mauro Pascoli (San Mauro Mare Nord); Rimini (Foce Marecchia 50 ...

McDonald's alle Terme di Caracalla a Roma - Virginia Raggi chiede lo stop al Municipio I : La sindaca Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha chiesto agli uffici competenti di predisporre una comunicazione ufficiale per il Municipio I in cui si richiede la sospensione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Mcdonald’s vicino alle Terme di Caracalla, nel centro storico di Roma. L’amministrazione, si apprende, era all’oscuro del progetto e teme rischi per l’area vincolata.La sindaca avrebbe ...

Incendio a una cabina : stop treni tra Roma e Firenze : Nella giornata di oggi si registreranno disagi e ritardi: non si esclude l'atto doloso. Rfi annuncia: "In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario". Quella di oggi potrebbe essere una giornata all'insegna del disagio per molte persone che hanno deciso di viaggiare in treno: dalle 5.40 è stato sospeso il servizio sulla linea ferroviaria Direttissima che collega Rovezzano e Firenze Campo Marte e su quella convenzionale tra ...

Problema cardiaco per Guillermo Burdisso : l’ex Roma costretto ad uno stop forzato : L’ex difensore della Roma, Guillermo Burdisso, fratello di Nicolas, è stato costretto a fermarsi a causa di un Problema cardiaco riscontrato durante una visita medica Momenti di grande apprensione per Guillermo Burdisso. Il difensore argentino, fratello di Nicolas Burdisso, che in passato ha vestito la maglia della Roma, ha spiegato ai microfoni di Olè di doversi fermare a causa di un Problema cardiaco che lo terrà ai box per almeno ...

Roma stoppa Zaniolo - Inter anche su Sturridge : Sono giorni di conferme, ma anche di smentite e di definizione delle trattative avviate nelle scorse settimane. Le squadre sono gia' al lavoro sul campo, sebbene molte di loro espongano ancora il cartello 'lavori in corso'. E' il caso della Roma, che ha perso uomini di peso in ogni reparto (DE ROSSI, MANOLAS, EL SHAARAWY), ma - a sentire il suo ds Petrachi - chiude a una possibile ipotesi di cessione del centrocampista Zaniolo. Ma anche del ...

Attacchi social a Mattarella - per i pm di Roma nessuna regia di “troll russi” contro il Quirinale dopo stop a nomina Savona : I presunti “troll russi” non hanno nulla a che fare con gli Attacchi via social contro il capo dello Stato Sergio Mattarella, veicolati attraverso falsi account Twitter, all’indomani del veto alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Secondo l’agenzia Agi sono arrivati a questa conclusione i pm di Roma, che avevano aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del ...

Comuni a nord di Roma - martedì stop all’acqua per lavori : Roma – Acea Ato 2 Comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria su una importante condotta di adduzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico nella giornata di martedi’ 16 luglio in alcuni Comuni a nord di Roma. Di conseguenza, dalle ore 8 alle ore 18.30 dello stesso giorno si verificheranno mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione nei ...

Roma - movimenti per la casa occupano sede regionale : “Stop agli sgomberi”. Aggredito un giornalista dell’agenzia Dire : Un blitz presso la sede della Regione Lazio da parte movimenti per la casa finisce con un’aggressione a un giornalista. Un gruppo di esponenti del Movimento per il diritto all’abitare stamattina ha occupato l’atrio del palazzo della Giunta regionale del Lazio, su via Cristoforo Colombo, a Roma, scavalcando i tornelli e cercando di entrare nella Sala Tevere, dove il governatore Nicola Zingaretti avrebbe dovuto tenere una conferenza ...

Calciomercato Roma - Mancini stop : Petrachi punta N’Koulou : Frenata nella trattativa tra Roma e Atalanta per Gianluca Mancini. Il DS Petrachi ora punta su N’Koulou, che ha portato lui stesso a Torino nel 2017.“powered by Goal”La Roma si prepara a rifare il look alla difesa. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Pau Lopez e dopo quella di Spinazzola, l’obiettivo è prendere un centrale di difesa.Tutte le strade sembravano portare a Gianluca Mancini. Il classe 1996 ...

Roma è ormai il set ideale per un film distopico sui rifiuti : Uno scatto del 2 luglio al quartiere Primavalle (foto: Andrea Panegrossi/Lapresse) Ancora pochi giorni per rispettare l’ordinanza della regione Lazio, una specie di pre-commissariamento de facto, che impone al comune di Roma e alla sua disastrata municipalizzata Ama di ripulire la città a partire dai luoghi più sensibili. Nonostante alcuni piccoli segnali, la situazione rimane catastrofica ed è evidente che la scadenza, quasi un D-Day tipico dei ...

Roma. Stop circolazione botticelle con temperature da 30 gradi in su : ordinanza sospesa : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, in

