Rimborso bolletta Tim 28 giorni e cambio operatore | come riavere i soldi

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 7 agosto 2019)Tim 28Tim – Da tempo stiamo seguendo ciò che riguarda ilai consumatori per il cosiddetto caso delle bollette ogni 28. Una modalità adoperata dalle compagnie telefoniche su cui c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato a seguito della delibera Agcom che ha risolto la controversia tra consumatori e operatori telefonici pronunciandosi a favore dei primi. Il primo pronunciamento ha riguardato Wind 3, Fastweb e Vodafone. Si è invece in attesa del pronunciamento definitivo per quel che riguarda TIM.Tim, il periodo oggetto di contestazione per bollette 28Secondo quanto prescritto le compagnie sono tenute a procedere aldeisottratti laddove gli utenti non accettino le misure compensative. La questione riguarda l’emissione ...

MoBi74 : RT @TIM4ULuca: In una vecchia bolletta ho trovato un'assegno di rimborso della Tim per una linea cessata, non lo po… - EPAS_Bitonto : Leggi le ultime sentenze su: fruizione dei servizi telefonici; contratto telefonico di abbonamento; bolletta telefo… - KonsumerItalia : RT @ilSalvagenteit: Un nostro lettore passa ad altro operatore e nell'ultima bolletta @tiscali_italia ammette di dovergli rimborsare poco p… -