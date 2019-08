Prato | compra un camper per far uscire il figlio autistico | sfrattata dalla casa popolare

Viaggio della Lega in Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comPrato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al Viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un Viaggio dopo ...

Il Manchester United ha comPrato Harry Maguire dal Leicester per oltre 90 milioni di euro : Harry Maguire, difensore ventiseienne della nazionale di calcio inglese, è stato acquistato dal Manchester United per oltre 90 milioni di euro, una cifra che lo rende il difensore più pagato nella storia del calcio professionistico. Nelle ultime due stagioni Maguire

Gratta e Vinci - premio da 300mila euro in provincia di Lucca : clamoroso - perché aveva comPrato il tagliando : Una doppia fortuna. Fortuna sfacciata. Siamo all'Osteria dell'Argentiera, nota pizzeria, bar e tabaccheria che si trova sulla strada proVinciale che collega Seravezza e Ruosina, proVincia di Lucca. La vicenda viene rilanciata da Il Giornale. Succede che un cliente entri nel locale per una semplice r

Rafael Nadal si è appena comPrato questo yacht : Il campo da tennis a bordo ancora non è stato previsto, ma lusso e possibilità di svago non mancheranno di certo. Rafael Nadal è tra i primissimi acquirenti del nuovo 80 Sunreef Power, il possente yacht da 24 metri che l'azienda polacca Sunreef yachts presenterà ufficialmente a settembre nell'ambito del Cannes yachting Festival. E che consegnerà verosimilmente nelle mani della superstar mondiale del tennis ...

Il primo stipendio non si scorda mai. Cosa hanno comPrato i vip? - : Marina Lanzone La tentazione di spendere tutti i soldi appena guadagnati è forte. Alcuni hanno acquistato auto di lusso, gioielli, scarpe e macchinette del caffè. Altri, invece, hanno voluto condividere questa gioia con la famiglia Dopo anni di gavetta, ore di lavoro gratis e incessante, ecco arrivare il primo stipendio. Piccolo o grande che sia, la tentazione di togliersi qualche sfizio viene un po’ a tutti. Vip compresi, che con i ...

Mayweather vs Pacquiao 2 – Che bordata da Floyd : “prima ti ho battuto - poi ti ho comPrato. Lotti per me - quando hai bisogno” : Si susseguono i battibecchi social fra Mayweather e Pacquiao in vista del loro possibile rematch: il filippino provoca, la risposta di Floyd è devastante Negli ultimi giorni Mayweather e Pacquiao si stanno punzecchiando tramite i social. Il tutto è nato dopo la vittoria di Pacquaio su Keith Thurman di domenica, alla quale ha fatto seguito un post polemico di Mayweather che si attribuiva il merito di aver dato popolarità al pugile filippino ...

Il gruppo automobilistico cinese BAIC ha comPrato il 5 per cento delle azioni di Daimler : Il gruppo automobilistico cinese Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) ha comprato il 5 per cento delle azioni di Daimler, il produttore delle automobili Mercedes e Smart, considerato uno dei più importanti gruppi industriali dell’economia tedesca. L’acquisto delle azioni di Daimler

Belen e Stefano hanno comPrato una lussuosa barca e l'hanno dedicata al figlio Santiago : È tempo di nuovi acquisti per Belen e Stefano, i quali ormai non si nascondono più e vivono la loro storia d'amore sotto gli occhi attenti dei milioni di followers che li seguono sui social e che sognano con loro. In queste ultime ore abbiamo viso che i due si sono fatti immortalare su una nuova lussuosissima barca che hanno comprato per trascorrere parte delle loro vacanze estive, e che hanno dedicato al loro amato figlioletto. Nuovo super ...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comPrato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Il Barcellona ha comPrato Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid : La squadra di calcio del Barcellona ha annunciato di aver comprato l’attaccante francese Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, il Barcellona ha fatto sapere di aver pagato la clausola rescissoria prevista dal contratto di Griezmann,

In Turchia è arrivato il primo carico del sistema di difesa missilistico S-400 - che il governo turco ha comPrato dalla Russia : Venerdì è arrivata in Turchia la prima parte della fornitura del sofisticato sistema missilistico russo S-400, il più avanzato tra quelli di cui dispone la Russia. L’acquisto era stato finalizzato alla fine del 2017 nonostante le molte proteste degli Stati

Migliori amiche da 20 anni! 7 donne hanno comPrato una villa per invecchiare insieme : “Dovremmo invecchiare tutte insieme, nella stessa casa”. Una decina di anni fa sette amiche, durante una delle loro tante giornate insieme, devono aver pronunciato più o meno queste parole scambiandosi una promessa come altre, di quelle che nella maggior parte dei casi sono destinate a restare solo sogni. E invece, dopo dieci anni, quelle sette amiche hanno davvero deciso di comprare una casa e andare a vivere tutte insieme. Arriva dalla Cina, ...

Kirkbi - il fondo di investimento che controlla LEGO - ha comPrato Merlin Entertainments - proprietaria anche di Gardaland : Kirkbi, il fondo di investimento che controlla LEGO, ha comprato insieme ad altri investitori il gruppo Merlin Entertainments, proprietario tra le altre cose anche di Gardaland, dei musei Madame Tussauds e del parco divertimenti LEGOland. Kirkbi, che è controllata dai discendenti dell’inventore