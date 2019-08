Pelonzi-Piccolo | su bilancio Ama commissione trasparenza

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Mentre la citta’ e’ sempre piu’ in emergenza rifiuti, la sindaca Raggi, l’assessore Lemmetti e Giampaoletti incassano un rosso di 136 milioni di euro in Ama nel2017. Dal sostanziale pareggio disostenuto dai precedenti amministratori e dall’ex assessore all’ambiente Pinuccia Montanari, nell’azienda capitolina si apre una voragine ben piu’ ampia del contenzioso sui 18 milioni che il comune per un anno e mezzo non ha voluto riconoscere alla sua azienda. A poche settimane dal decreto di omologazione della procedura concordataria di Atac si concretizza nei conti del2017 di un’altra societa’ capitolina una consistente passivita’. Il dato non puo’ non avere ulteriori conseguenze anche sui bilanci del 2018 e del 2019. Non era quindi solo il contenzioso sui 18 milioni ...

