Andrea Bocelli con Ali Di Libertà su Rai1 a settembre | una serata speciale per Camerino

Grande paura per Andrea Bocelli : attimi di tensione sul palco : paura sul palco per Andrea Bocelli. Il cantante si è esibito al Teatro del silenzio, a Lajatico, in occasione dell’evento “Le ali della libertà” registrando il tutto esaurito. Grazie ad Andrea Bocelli il Teatro del silenzio, è riuscito a volare di nuovo tra giochi di luci, danze e sorprese che si sono susseguiti per oltre due ore di spettacolo. Assente, come già annunciato la pop star Dua Lipa che doveva duettare con Bocelli come Mika ha fatto ...

Ali di Libertà : Andrea Bocelli e Serena Rossi alla guida di una serata benefica per Camerino : Serena Rossi - Ali di Libertà Una serata all’insegna dell’opera lirica al fine di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino, struttura resa inagibile dal sisma che si è verificato nel 2016. E’ questa la missione di Ali di Libertà, lo show di Andrea Bocelli giunto alla terza edizione. Al fianco del cantante ci sarà la poliedrica Serena Rossi. In onda sabato 14 settembre 2019 ...

Andrea Bocelli alle Universiadi 2019 : chi è - carriera e biografia : Andrea Bocelli alle Universiadi 2019: chi è, carriera e biografia Allo stadio San Paolo di Napoli questa sera avrà luogo la cerimonia d’apertura delle Universiadi, dove Andrea Bocelli si esibirà insieme al figlio Matteo. Vista l’importanza dell’evento, Bocelli ha dichiarato: “Sono onoratissimo di partecipare a questa cerimonia di apertura delle Universiadi in una città, quella di Napoli, dove l’università conta otto secoli di storia, dove lo ...

Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli a Lajatico (PI) a luglio - biglietti in prevendita : Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli per l'evento in programma a Lajatico (PI) il prossimo 25 luglio. Con il tenore italiano duetterà per la prima volta su brani non ancora rivelati. Mika è tornato in scena di recente rilasciando il singolo estivo Ice Cream che anticipa il suo prossimo disco di inediti e la tournée di concerti che lo porterà anche in Italia, nei palasport, in autunno. My Name Is Michael Holbrook è il titolo del suo ...

Gli ospiti de La Notte di Andrea Bocelli dall’Arena di Verona su Rai1 il 23 giugno : La Notte di Andrea Bocelli dall'Arena di Verona verrà trasmessa oggi, domenica 23 giugno, su Rai 1. Non si tratta di un evento in diretta bensì di una replica. Lo spettacolo di Andrea Bocelli all'Arena si è infatti tenuto lo scorso mese di settembre, l'8 a Verona, per poi essere trasmesso in TV il giorno successivo, il 9 settembre. La Notte di Andrea Bocelli torna ora in prima serata in replica. L'appuntamento è per questa sera dalle ore ...