Aereo sparito dai radar | è precipitato sulle alture del Savonese | ci sono vittime

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un piccolodainella serata di ieri, èsopra Calizzano (Savona): le 2 persone che erano a bordomorte. Il velivolo è stato localizzato sul Monte Carmo da squadre del Soccorso alpino e Vigili del fuoco. L’era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. L'articolodai: èdel, ciMeteo Web.

zazoomnews : Savona aereo scomparso in località Riofreddo: è sparito dai radar ricerche in corso - #Savona #aereo #scomparso… - zazoomblog : Savona aereo scomparso in località Riofreddo: è sparito dai radar ricerche in corso - #Savona #aereo #scomparso… - PaoloBMb70 : Un Aereo è Sparito nel Nulla e poi Riapparso 37 Anni dopo -