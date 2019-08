SGOMBERO XM24 | CENTRO SOCIALE BOLOGNA Video | tavolo in Questura | Merola vs Salvini

Bologna - SGOMBERO per Xm24. C'è l'accordo col Comune : nuova sede in autunno : Blindati delle forze dell'ordine in via Fioravanti. Il centro sociale aveva ricevuto lo sfratto da Palazzo d'Accursio: al suo posto appartamenti di cohousing. Salvini: "Democratiche ruspe", gli replica il sindaco Merola: "Qui equilibrio e coerenza, pensi piuttosto a Casapound"

Xm24 di Bologna - Salvini esulta per lo SGOMBERO e Orfini non ci sta : 'Basta con lo show' : Il 6 agosto 2019 resterà una data storica, perché rappresenterà il giorno in cui è iniziato lo sgombero dell'Xm24. Si tratta di un centro sociale di Bologna, esattamente in via Fioravanti 42. L'operazione delle forze dell'ordine è stata portata all'attenzione nazionale dall'intervento sui propri profili social da parte del Ministro Salvini. Al leader della Lega, però, hanno replicato in maniera piccata sia il Sindaco della città Merola che il ...

SGOMBERO XM24 - ciò che la sinistra dovrebbe difendere lo abbatte con le ruspe : Da questa mattina, il centro sociale bolognese Xm24 è sotto Sgombero. Alle 5.30 sono comparse diverse camionette delle forze dell’ordine, oltre a una ruspa, per mettere fine a un’esperienza solidale che andava avanti da ormai 17 anni. È un po’ di tempo che la giunta di centro-sinistra di Bologna, targata Virginio Merola, tratta con gli attivisti di Xm24. L’amministrazione comunale vuole trasformare lo stabile in cui si trovano in un co-housing, ...

In corso lo SGOMBERO del centro sociale Xm24 a Bologna : È in corso dall'alba in via Fioravanti 24, alla periferia di Bologna, lo sgombero del centro sociale Xm24, spazio pubblico autogestito che lo scorso 25 luglio aveva ricevuto l'ordinanza di sfratto del Comune, proprietario dell'area su cui sorgeva l'ex mercato ortofrutticolo. L'intera zona è presidiata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa: decine di attivisti sono stati allontanati, una parte è rimasta all'interno e alcuni sono riusciti ...

In corso a Bologna lo SGOMBERO del centro sociale Xm24 : ruspe in azione e attivisti sul tetto : «La musica è cambiata: ordine e legalità» dichiara Salvini su facebook. Lo spazio, nato nel 2002 con il sindaco Guazzaloca, ha creato un movimento di street art di cui ha fatto parte l’artista Blu

Bologna - SGOMBERO dello storico centro sociale Xm24 : ruspe in azione e attivisti sul tetto : Nel corso delle operazioni di sgombero dello stabile occupato a Bologna dal collettivo Xm24 – avviate intorno alle 5.30 – è stata abbattuta un’altra porzione delle barricate, usando una ruspa e un altro mezzo più piccolo. Anche i Vigili del Fuoco sono entrati nella struttura. Alcuni attivisti sono arrampicati su piattaforme sospese cantando ed esibendo striscioni contro lo sgombero. Al momento alcuni agenti in tenuta anti ...

Lo SGOMBERO del centro sociale XM24 : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia lo sgombero del centro sociale XM24: "La musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche ruspe!". Ma gli attivisti si barricano: "Prepariamoci tutte e tutti a una giornata che avremmo voluto non arrivasse mai. Stravolgeremo le loro aspettative e i loro clichè come sempre abbiamo fatto: 17 anni di pazzie non possono essere fraintesi e sarà una risata che li seppellirà" (Video da Facebook) ...

Bologna - SGOMBERO del centro sociale Xm24 : fuochi d’artificio all’arrivo della polizia : È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Una parte degli attivisti di Xm24 è all’interno dell’edificio, mentre ...