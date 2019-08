Sciame meteorico delle Persedi | come | dove e quando vedere le stelle cadenti prima del

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Quello“Lacrime di San Lorenzo” è uno degli spettacoli astronomici più attesi per ogni appassionato di osservazioni celesti, ma nel 2019loPerseidi richiederà una tempistica molto attenta. Nonostante le Perseidi non siano il più grande spettacolo didell’anno nell’emisfero settentrionale (posto occupato invece dalle Geminidi di dicembre), sono comunque lepreferite da tutti, grazie al momento dell’anno in cui si verificano. In estate, infatti, molte più persone vanno in campeggio e si godono l’aria aperta e le bellissime notti d’estate. Nonostante il picco sia previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto, la forte luce lunare renderà difficili le osservazioni. Ecco, allora, tutto quello che c’è da sapere peral meglio led’estate senza l’interferenza della luna.ci sarà ...