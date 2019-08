Per i piccoli negozi è crisi senza fine | 1 su 4 è in perdita

Film 2019 - 10 piccoli grandi eroi quotidiani da non Perdere in autunno : Non indossano maschere né costumi, eppure promettono di conquistare il pubblico con storie più intime e vere di quelle degli Avengers e della Justice League, almeno stando alle anticipazioni di Cinè, le giornate di cinema di Riccione. Nei prossimi mesi del 2019, infatti, saranno gli eroi quotidiani a lasciare il segno, con piccole grandi lotte a dimensione di cronaca umana in cui gli spettatori riescono a identificarsi. «El Pepe» di Emir ...

Pensioni - allarme Anci su Q100 : 'Rischio caos piccoli comuni Per mancanza di turn over' : Continua a far discutere l'introduzione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che consente in via sperimentale per il triennio in corso (cioè fino al 2021) ai lavoratori di ottenere l'accesso all'Inps una volta maturati almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ad esprimere la propria preoccupazione è stato l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, che ha parlato come esponente dell'Anci (l'Associazione Nazionale dei ...

Gemelli - arte in corsia. Mostra Per piccoli pazienti : Roma – “Da martedi’ 24 settembre a lunedi’ 14 ottobre l’ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma ospita, per la prima volta, una vera e propria esposizione del progetto a cura di Marco Bertoli, un consulente e curatore d’arte modenese. In Mostra una selezione di circa venti delle vivaci e anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota ...

5 idee salvaspazio Per arredare i bagni piccoli : Nelle case sempre più piccole la stanza del relax e del benessere ha spazi sempre più sacrificati. Per sfruttare al meglio...

Perché Amazon scarica la tassa francese sui piccoli imprenditori : Parigi. Sono passate soltanto tre settimane dall’approvazione della “taxe Gafa” da parte del governo francese, provvedimento che tassa del 3 per cento il fatturato dei grandi gruppi tecnologici, Google, Amazon, Facebook, Apple, ma anche altri giganti come Airbnb e Booking. E la prima reazione, tra l

Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad Per Redmi K20 e K2 Pro : Redmi K20 e K20 Pro ricevono il gamepad promesso alla presentazione, mentre i piccoli Mi Fan possono gioire per un nuovo trolley a loro dedicato. L'articolo Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Astronomia : scoPerti 3 nuovi pianeti - tra i più piccoli e più vicini al Sistema Solare mai individuati : Un nuovo Sistema planetario, “TOI-270“, è stato scoperto dal cacciatore di pianeti Tess, il telescopio spaziale della NASA guidato dal Massachusetts Institute of Technology (MIT): i dettagli sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Il Sistema si compone di 2 pianeti di dimensioni intermedie tra la Terra, piccola e rocciosa, e i giganti gassosi come Giove, ed orbitano insieme ad un 3° compagno intorno ad una stella vicina, a soli 73 ...

Morta a 4 anni - lo strazio dei piccoli compagni d’asilo. Lacrime infinite Per Leanda : Porta una coroncina bianca in testa, come quella di una piccola principessa Leanda Kotorj, la bambina Morta tragicamente due giorni fa nell’acquapark del centro turistico ‘La Risacca’. Una foto che ritrae i grandi occhi scuri il visetto dolcissimo di un angelo volato in cielo troppo presto. E aumenta il dolore di parenti e amici. Aveva quattro Leanda Kotorj e la sua vita, per quanto breve, è stata una ventata di aria fresca nell’esistenza di ...

Lettori non si nasce - si diventa : educare i grandi Per incentivare i piccoli : Non si nasce Lettori, ma lo si diventa. E forse lo si diventa più facilmente se l’eredità trasmessa dai nostri genitori, oltre a beni materiali e corredo genetico, comprende una bella biblioteca. Un bambino che cresce tra libri di fiabe e avventura avrà più probabilità di diventare un lettore forte anche se, ovviamente, ogni storia è a sé e le eccezioni esistono. Gli ultimi dati Istat ...

Dimentica i gemellini in auto Per 8 ore - i piccoli muoiono Per il caldo : Juan Rodriguez, veterano disabile della guerra in Iraq, è accusato di omicidio colposo per aver lasciato i suoi due gemelli di un anno d’età in macchina per circa otto ore. I due bimbi sono morti a causa dell’eccessivo caldo, i 42 gradi raggiunti all’interno della vettura. È accaduto nel Bronx, a New York.Disperato e straziato per aver ucciso i suoi figli, Rodriguez si è dichiarato non colpevole. La ...

Adam e Ramy sono cittadini italiani : cerimonia a Crema Per i piccoli eroi del bus dirottato : La sindaca Stefania Bonaldi ha trascritto i certificati per i due ragazzi dopo il provvedimento del Consiglio dei ministri e del presidente della Repubblica

L’ex boss Felice Maniero fa il guru anti-plastica e fa la predica al governo : “Fate un decreto Per la salute dei più piccoli” : Lo chiamavano “Faccia d’angelo”, per via dei capelli biondi. Era un bandito sanguinario. Da detenuto è fuggito più volte, venne tradito l’ultima volta dall’acquisto di uno yacht e davanti alle telecamere lanciò un messaggio subliminale: “Ciao mamma”. Quando capì che non sarebbe più scappato, decise di evadere nel modo più facile: cominciò a collaborare, consegnò la sua banda a poliziotti e magistrati, probabilmente tenne ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen parte Per la Germania : il saluto dei piccoli Robin e Rianna è dolcissimo [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Raikkonen: i piccoli Robin e Rianna salutano papà Kimi in partenza per la Germania E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti saranno già protagonisti oggi ad Hockenheim per la conferenza stampa del giovedì, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Germania. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa oggi ci sarà anche Kimi ...

Qustodio - l’app di parental control Per controllare i dispositivi dei più piccoli : In un mondo iperconnesso ed in rapido mutamento come quello attuale, essere genitori è diventato ancora più complesso. Questo cambiamento porta i più piccoli a venire facilmente in contatto con una realtà che per quanto moderna può celare vari pericoli. Grazie ad alcune app come Qustodio, di cui vi parleremo in questo articolo, è possibile […] Qustodio, l’app di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli