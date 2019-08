Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019)sono una delle coppie più amate e seguite dagli italiani. Stanno insieme da anni, hanno 3 bellissimi figli e non disdegnano l’idea di allargare ancora la famiglia. Sono belli, sono ricchi, sono innamorati, affiatati e sono anche divertenti. Insomma, da quel che sembra dal di fuori, sono la perfezione. Sembra che stiano insieme da sempre ma così non è…dichi era la donna di? Il Pupone, anche detto “l’ottavo re di Roma” era fidanzato con Maria Mazza. La loro love story esplose verso la fine degli anni Novanta. Lei fa la modella ed è davvero splendida, lui un giovane calciatore destinato a diventare leggenda. I due stanno insieme per due anni poi la loro storia finisce in modo brusco e burrascoso. Ma perché vi parliamo di lei? Perché di recente Maria Mazza è tornata a parlare della sua relazione con. Ricorda quel ...

Noovyis : (Ma quale Ilary Blasi, ricordate con chi stava Francesco Totti prima di “accasarsi” con la conduttrice?) Playhitmu… - blogdicultura : Quale futuro per Ilary Blasi - -