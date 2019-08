Ma le opposizioni hanno uno specchio a casa? No | certamente no

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) La maggioranza di governo ha i suoi guai, che sono lì da vedere, giudicare e tollerare (o criticare) a seconda della propria inclinazione politica. Vogliamo però parlare un momento delle(parlamentari e non) al governo giallo-verde?Sì che vogliamo, perché esse sono parte essenziale del “panorama” e, sia chiaro da subito, sono in buona misura “funzionali” alla coalizione (si fa per dire) tra Lega e M5S.Ebbene partiamo dal lato destro dello schieramento, quello occupato (in primis) da Fratelli d’Italia e poi da quel che resta di Forza Italia. Qui va dato atto a Giorgia Meloni di battersi con intensità, le va riconosciuta indubbia abilità nello stare sui social e sui media più tradizionali, le va appuntata la medaglia (tutt’altro che solo decorativa) di unica donna nel panorama politico ...

