Formula 1 - accordo raggiunto con Liberty Media : il Gp di Barcellona sarà in calendario anche nel 2020 : Gli organizzatori dell’evento hanno raggiunto un accordo annuale con Liberty Media, mantenendo dunque il Gp di Barcellona in calendario anche nel 2020 Il Gran Premio di Barcellona sarà nel calendario di Formula 1 anche nel 2020, è ufficiale l’accordo raggiunto dai promotori dell’evento iberico e Liberty Media. Photo4/LaPresse Quella dell’anno prossimo sarà la cinquantesima edizione di questo evento, che venne ...

Liberty Media preferisce le pay-TV - altro che dirette gratuite : Liberty Media continuerà a spingere la F1 verso la pay-TV anziché pensare a favorire il pubblico con trasmissioni in chiaro. Nei giorni scorsi le voci secondo cui Sky potrebbe rinunciare ai diritti, con la Rai in pole position per averli e a settembre sembra sia in programma un meeting tra una delegazione della TV di […] L'articolo Liberty Media preferisce le pay-TV, altro che dirette gratuite sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! : Ci scuserete per l’immagine forte, ma sembra davvero una presa in giro che Liberty Media stia trattando per un GP nel 2021 con l’Arabia Saubita, Paese in cui la libertà è quella che vedete in foto. Secondo il londinese Times, le parti si sono già incontrate diverse volte e ai team sarebbe stato chiesto un […] L'articolo Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! sembra essere il primo su ...

Formula 1 - Vettel bacchetta duramente Liberty Media : “un calendario senza Monza sarebbe stupido” : Il pilota tedesco si è scagliato contro la politica di Liberty Media, ovvero quella di privilegiare i circuiti che pagano di più a scapito di quelli storici come Hockenheim o Monza Il calendario di Formula 1 rischia di perdere nel corso dei prossimi anni circuiti storici, che hanno senza dubbio scritto la storia di questo sport. Da Hockenheim fino a Monza, sono molte le gare iconiche che potrebbero uscire dal calendario per colpa della ...