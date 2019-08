L' appello dell' Osservatore Romano | Salvate Roma I romani fuggono dalla città

Calciopoli - la Corte d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus : La Corte federale d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Juventus contro “la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria dell’inammissibilità” pronunciate lo scorso luglio dal Tribunale federale nazionale. Al giudice di primo grado si era rivolto il club bianconero per ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, aveva […] L'articolo ...

Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Rischio per cogliere delle opportunità - oggi ho vinto. Giù il cappello” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019 con una condotta di gara impeccabile, ha stravolto la propria strategia per cercare di battere Max Verstappen e ci è riuscito grazie a un sorpasso micidiale a quattro giri dal termine dopo aver recuperato una ventina di secondi sull’alfiere della Red Bull. Il pilota della Mercedes si è comportato da vero Campione del Mondo, è tornato al successo dopo la battuta d’arresto in Germania e ha ...

Calciopoli - il 6 agosto si discuterà il ricorso della Juve alla Corte d'appello federale : La Juventus non si arrende e da diversi anni sta cercando giustizia nei tribunali ordinari e sportivi per far togliere lo scudetto del 2006 all'Inter. I bianconeri stanno continuando la loro battaglia legale e il prossimo 6 agosto aspetteranno la pronuncia della Corte d'appello federale. Dunque la Juve sta davvero facendo di tutto per cercare di ottenere ciò che vuole. Negli ultimi mesi la Vecchia Signora ha continuato a presentare diversi ...

Dl sicurezza bis - l’appello dell’Anpi ai senatori : “Non lo votate - c’è odore di stato di polizia” : Con un appello rivolto a tutti i senatori l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, chiede agli eletti a Palazzo Madama di non votare il decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini: "Il dl contrasta gravemente con la civiltà del nostro Paese e peggiora radicalmente il livello reale di sicurezza dei cittadini. C'è odore di stato di polizia".Continua a leggere

Malato terminale muore da detenuto. appello dell'avvocato a Bonafede : Il suo avvocato aveva chiesto solo una cosa: farlo morire da uomo libero, senza polsi legati al letto, senza un piantone fuori dalla porta del reparto. Lo aveva chiesto l'ultima volta cinque giorni fa, con un una lettera scritta a mano alla Corte d'Appello di Milano, una volta appreso che la fine sarebbe stata molto vicina: "Il mio assistito è intubato e tenuto in vita dalla respirazione assistita - aveva scritto ai giudici - è ancora presente ...

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

Croce Rossa - in estate grave carenza di sangue in molte regioni : appello a donare prima delle vacanze : È emergenza sangue in molte regioni italiane. I Comitati regionali della Croce Rossa italiana di Abruzzo, Lazio e Campania riscontrano una grave carenza di scorte. Il Centro nazionale sangue ha segnalato richieste per 235 sacche di sangue, a fronte di una disponibilità per la compensazione interregionale di appena 60. Complice l’imminente inizio delle ferie e l’ondata di calore, con l’avvicinarsi di agosto iniziano le ...

Eutanasia legale - il videoappello dell’Associazione Luca Coscioni : “Il 19 settembre in piazza per chiedere al Parlamento di farsi vivo” : A chiedere l’Eutanasia legale “è il 93% degli italiani, un dato mai registrato prima d’ora”. Così l’Associazione Luca Coscioni commenta quanto emerge da una ricerca Swg, commissionata dall’associazione, su un campione di 1000 soggetti di tutte le fasce di età. “Inoltre, dalla survey è emerso un altro dato estremamente significativo sull’attuale atteggiamento dei grandi media nei confronti di un ...

"Stampa non infanghi il nome di Mario" - l'appello dell'amico sindaco : Roma, 28 lug. (AdnKronos) - "Il mio dovere è essere qui per rappresentare la città. Ai giornalisti dico non infanghiamo il suo nome, non lo merita era un galantuomo, un umile servitore dello Stato che ha pagato a caro prezzo per il suo lavoro". Lo ha detto Salvatore di Sarno, il sindaco di Somma Ve

Wanda Nara nuda su Instagram - scatto bollente a Ibiza : il seno dell’argentina coperto solo da un… cappello [FOTO] : La moglie-agente di Mauro Icardi ha postato una foto super sexy su Instagram, mostrandosi quasi nuda Wanda Nara non smette di far ammattire i propri followers su Instagram, la moglie-agente di Mauro Icardi infatti regala l’ennesima foto hot scattata nelle acque cristalline di Cala Conta, ad Ibiza. Sguardo sensuale e seno corpo quasi completamente nudo, con il seno coperto solo da un ingombrante cappello di paglia. Un’immagine ...

Aurora pubblica il numero della Hunziker - Michelle fa un appello disperato ai fan : “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. Aurora Ramazzotti ha combinato un bel guaio coi social. Nel pubblicare una storia su Instagram ha inavvertitamente postato il numero di cellulare di Michelle Hunziker. Ora sul telefono della showgirl arrivano migliaia di messaggi e lei ha dovuto metterlo in modalità aereo. “Mia figlia Auri ha postato uno ...

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia

