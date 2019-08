Ebola | Save The Children | “Più di 500 bimbi morti nella Repubblica del Congo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Più di 500 bambini hanno già perso la vita a causa dell’epidemia diin corsodemocratica del Congo, con un’accelerazione di decessi negli ultimi sei mesi, denunciathe, l’organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nei sei mesi successivi al 1 agosto 2018, – scrivono – quando l’ha cominciato a diffondersi nel Paese, i decessi tra i bambini erano meno di 100, mentre si sono più che quadruplicati negli ultimi mesi, sottolinea l’organizzazione. In totale, circa 740 minori sono stati infettati dal virus dall’inizio dell’epidemia. AFP/LaPresse “Siamo di fronte a un ulteriore tragico punto critico durante questa epidemia che sta avendo un impatto devastante sui bambini, specialmente quelli più piccoli. Circa il 40% dei ...

