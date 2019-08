Cappuccio e scorta | Leonardo Di Caprio visita in incognito gli scavi di Ercolano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Ignazio Riccio A riconoscere il divo di Hollywood sono stati gli addetti alla vigilanza e le guide turistiche, che però non si sono potuti avvicinare I turisti giunti da ogni parte del mondo sono rimasti incuriositi da quell’uomo incappucciato che, protetto da due gorilla e seguito da un piccolo corteo di persone, hato glidi, il famoso sito archeologico in provincia di Napoli. Per più di due ore il personaggio misterioso si è intrattenuto tra le domus antiche e solo in un secondo momento è stato svelato che dietro alsi nascondeva il noto attore americanoDi. Unatop secret quella del divo del cinema, in Italia in questi giorni per presentare il film “C’era una volta a Hollywood”, da settembre nelle sale cinematografiche nazionali. A riconoscere Disono stati gli addetti alla vigilanza e le guide turistiche, che ...