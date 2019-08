Terremoto in Sicilia Panico dopo la scossa | gente per strada

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Grande paura pochi minuti fa in tutta la. Unadidella magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Il tutto è avvenuto poco fa, precisamente alle ore 12.16 di oggi. Subito nota la posizione dell’epicentro, collocabile a 6 km dal centro abitato, ad una profondità di 10 chilometri. La forza è stata molto grande così come la paura. Ilsi è sentito in tutto il territorio dellaSud-Occidentale, con molte persone che l’hanno avvertito anche a Palermo e Ribera, Sambuca die Sciacca. Attimi ditra la popolazione, sia quella residente che i turisti, con i social network letteralmente invasi da notizie, commenti e richieste. Tutti molto allarmati ma non sono da segnalare, al momento, danni a cose e persone. Ma vi terremo aggiornati....

