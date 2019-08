Sono iniziati i lavori di smantellamento di un tratto della Tangenziale Est a Roma

Giovanni Conversano dopo Uomini e Donne Sono iniziati i problemi : In una lunga intervista al settimanale “DiPiù”, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze e ha raccontato che dopo la partecipazione a “ Uomini e Donne ” la sua popolarità decollò soltanto per un breve periodo, scemando subito dopo molto velocemente. Proprio questo spegnersi rapidissimo dei riflettori e dell’attenzione mediatica lo portò ad una grave crisi, degenerata poi in depressione: “Quando sono sceso dal trono ...

Giovanni Conversano si sposa e rivela : ‘Dopo Uomini e donne Sono iniziati i problemi’ : “Quando sono sceso dal trono di Uomini e donne e sono sparito dalla televisione, sono iniziati i problemi. In casi del genere la depressione è sempre in agguato“. Non è facile passare da una visibilità praticamente quotidiana all’oblio, e lo sa bene Giovanni Conversano, tronista nella stagione 2007/2008 (quando scelse Serena Enardu), che ha conosciuto un periodo duro quando le luci della ribalta si sono per lui spente. Giovanni ...