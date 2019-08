Saltamartini | per chi stupra donne serve castrazione chimica

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – “Per chi rapisce, picchia eleci dovrebbe essere una sola risposta:e galera a vita. Se poi i responsabili di certi crimini cosi’ efferati non sono italiani, ma immigrati clandestini, dovrebbero scontare la pena nel loro Paese di origine. Grazie alla Lega e’ comunque operativo il Codice rosso che, in casi come questi, prevede ora pene piu’ severe per i reati sessuali e consente una corsia preferenziale per velocizzare le indagini”. Cosi’ la deputata della Lega, Barbara, presidente della commissione Attivita’ produttive della Camera. “Ci auguriamo che, almeno di fronte a un incubo come quello vissuto dalla 28enne rapita dal suo ex e costretta a lanciarsi dall’auto in corsa- prosegue- pur di fuggire e salvarsi dopo tre giorni di violenze carnali, nessun buonista si azzardi a ...

