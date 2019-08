Medicina | creato modello 3D della superficie oculare generato da cellule di un occhio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un3Dche imita geometria e composizione cellulare degli strati più esterni dell’umano. È l’ultima frontiera delle riproduzioni artificiali delle parti del corpo dell’uomo, sviluppata da un teamUniversity of Pennsylvania. Il prototipo,partendo dadi un veroe capace di aprirsi e chiudersi, è descritto in una pubblicazione che il gruppo di scienziati ha diffuso on line il 5 agosto su Nature medicine, mensile che raccoglie articoli di ricerca, recensioni, notizie e commenti nell’area biomedica. Lo scopo del lavoro? La sperimentazione farmaceutica. Il team che ha lavorato a questo bulboall’interno dei laboratori dell’università statunitense è diretto dallo scienziato Dongeun Huh. La difficoltà del loro esperimento sta nel fatto che gli organi umani hanno strutture pluricellulari ...

