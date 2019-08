Eros Ramazzotti | è finita con la Pellegrinelli?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Alessandro Pagliuca Sembrano esserci ancora dubbi sulla fine del matrimonio trae Marika, i due infatti continuano a mantenere un ottimo rapporto Tra Maricaed, nonostante un matrimonio finito, i buoni rapporti rimangono. A testimoniarlo la stessa modella che, nella serata di sabato 3 agosto, giorno in cuisi è esibito in concerto a Taormina, ha divulgato sui suoi profili social degli spezzoni della performance. Per lei l'ex marito non poteva che riservare il posto in prima fila. Su Instagram Marica immortala il momento di Terra promessa, singolo che ha reso il cantautore famosissimo. Il video, inoltre, fa intendere chiaramente che è stato realizzato proprio a ridosso del palco. Intanto però non si placano gli insulti contro di lei: "Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. ...

