Astrofisica | uno sguardo all’origine dei lampi gamma | uno dei fenomeni più misteriosi del

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) È uno deipiù potenti e al tempo stesso piùdel cosmo: l’emissione di radiazioni estremamente energetiche, note come. Si tratta di un evento che avviene, in un ambiente cosmico dove gli atomi vengono accelerati a velocità così elevate da superare l’energia del più potente acceleratore di particelle sulla Terra. In un solo secondo – spiega Global Science – queste emissioni possono rilasciare la stessa energia che il nostro Sole è in grado di emettere nel suo intero ciclo di vita. Chiamati anche Grb (dall’ingleseray burst), ipossono essere innescati dal collasso di una stella massiccia giunta alla fine del suo ciclo evolutivo oppure dalla fusione di due stelle di neutroni, (o di una stella di neutroni con un buco nero). Quest’ultima ipotesi è stata confermata in modo eclatante grazie alla scoperta delle onde gravitazionali e ...

auntleaf : @DitoAll @f13hummergolde Per me uno che non si sa fare nemmeno un uovo al tegamino e/o stirarsi una camicia può anc… - Tecno__Android : Teoria della Relatività: confermati gli studi di Einstein dopo 20 anni - Uno studio effettuato sulla stella S0-2,… -