Savona | lanciano un cassonetto dalla scogliera a Bergeggi | grave 12enne che dormiva in

Fonte : fanpage

(Di domenica 4 agosto 2019) L’altra notte un ragazzino francese di dodici anni è stato colpito da un bidone dei rifiuti lanciato sulla spiaggia di) in cui stava dormendo nella tenda con i genitori arrivati in vacanza in Liguria. Il paziente è ricoverato al Gaslini di Genova e la prognosi è riservata. La mamma e il papà: “Atto criminale, speriamo che i responsabili vengano trovati”.

notizieit : Savona, lanciano un cassonetto dalla strada: grave un 12enne - iconanews : Savona, lanciano bidone dell'immondizia sulla spiaggia: colpito 12enne, è grave -