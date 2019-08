MotoGP | Risultato GP Repubblica Ceca 2019 | Marquez fa 50 in Classe Regina | Dovizioso ci

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultato e classifica gara. Marquez vince davanti a Dovizioso - Valentino Rossi 6° : Marc Marquez ha vinto il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa sul tracciato di Brno. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha dominato la gara trionfando davanti ad Andrea Dovizioso, un sorprendente Jack Miller conquista il terzo gradino del podio mentre Valentino Rossi si è dovuto accontentare della sesta piazza alle spalle di Rins e Crutchlow. . Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP di ...

MotoGP - Repubblica Ceca 2019 : risultato qualifiche. Marquez - pole stratosferica. Dovizioso 4° - Valentino Rossi 7° : pole position inverosimile di Marc Marquez che si è inventato una magia sublime nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sullo storico tracciato di Brno. Lo spagnolo oggi si è letteralmente superato e ha stampato un eccellente 2:02.753 sfruttando delle particolari condizioni meteo: ha montato le gomme slick nel finale, nei primi tre settori su asfalto asciutto ha rischiato tutto e poi ha stretto i ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Quartararo in testa - Dovizioso 4° - Valentino Rossi rompe il motore : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo storico tracciato di Brno. Il francese ha chiuso con un interessante 1:55.802 e si conferma in grandissima forma in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT, il giovane transalpino ha dimostrato di essere veloce sul giro secco e ha anche un ottimo passo gara. Il ritmo migliore è però sembrato quello ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Repubblica Ceca : Dovizioso parte bene e comanda il gruppo - Marquez e Viñales in agguato : CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA LE FP2 DELLA MotoGP DALLE 14:10 La stagione della MotoGP ha riacceso i motori dopo la lunga pausa estiva con le prime prove libere del GP della Repubblica Ceca 2019 che si sono aperte nel ricordo di Luca Semprini, addetto stampa in Ducati di Danilo Petrucci e scomparso improvvisamente un paio di notti fa. La battaglia in pista ha regalato subito un bello spettacolo che si è acceso soprattutto sul finale, il ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Non vedo l’ora di correre - voglio un bel risultato” : E dopo il periodo di stacco, il Mondiale di MotoGP 2019 torna in scena per il weekend del GP della Repubblica Ceca. Sul tradizionale tracciato di Brno, la classe regina si ripresenta con il marchio di Marc Marquez, dominatore fino ad ora della stagione, grazie a cinque vittorie e a tre secondi posti. Un’egemonia che ha proiettato il campione del mondo in carica in vetta alla graduatoria generale con 58 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara. Marquez padrone - Valentino Rossi ottavo : Marc Marquez vince in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica centra la decima vittoria di fila sulla pista della Sassonia, dominando sin dai primi metri e scappando in maniera inesorabile. Sul podio assieme a lui Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Dalla quarta alla sesta posizione le tre Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, quindi Joan ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marc Marquez centra la decima pole al Sachsenring - male gli italiani - Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez centra la pole position del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP. Dov’è la notizia direte voi? Effettivamente il portacolori della Honda domani scatterà davanti a tutti in griglia per la decima volta consecutiva al Sachsenring nelle ultime dieci gare che ha disputato (in tutte e tre le classi). Anche oggi lo spagnolo ha ribadito a tutti che su questa pista è in grado di fare il bello ed il cattivo tempo e di avere un passo ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato FP3 e classifica combinata dei tempi. Tutti i qualificati per la Q2 : Marc Marquez domina la scena anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP precedendo Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, sesto e settimo, sono i migliori italiani al Sachsenring, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, 11esimo e 14esimo, sono costretti a passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. classifica TEMPI FP3 GP Germania 2019 – MotoGP 1 93 Marc ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso 9° - Valentino Rossi 10° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha stampato un notevole 1:20.705 confermando di essere il grande favorito per la vittoria, lo spagnolo ha preceduto Alex Rins di 0.341 e Fabio Quartararo di 0.360. Attardati gli italiani: Andrea Dovizioso è nono appena davanti a Valentino Rossi che ha compiuto un passo indietro rispetto alla FP2. Di ...