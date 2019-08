Montagna | escursionista disperso in Valle Antrona | ricerche in corso

Montagna : Belluno - soccorso escursionista in difficoltà a Pieve di Cadore : Belluno, 1 ago. (AdnKronos) - Alle 11.30 circa il 118 è stato allertato per un escursionista in difficoltà nella zona delle cascate del Pissandro, sopra l'abitato di Nebbiù. Durante una passeggiata U.B. 75 anni, di Santa Lucia di Piave (Tv), aveva preso una traccia errata, iniziando a risalire una v

Montagna : Belluno - soccorso escursionista in difficoltà a Pieve di Cadore : Belluno, 1 ago. (AdnKronos) – Alle 11.30 circa il 118 è stato allertato per un escursionista in difficoltà nella zona delle cascate del Pissandro, sopra l’abitato di Nebbiù. Durante una passeggiata U.B. 75 anni, di Santa Lucia di Piave (Tv), aveva preso una traccia errata, iniziando a risalire una vallata laterale e finendo bloccato sopra salti di roccia, incapace di proseguire o tornare indietro. Aveva così chiamato il figlio ...

Incidenti in Montagna : morta escursionista francese nel Cuneese : Grave incidente in Montagna, nel Cuneese: un’escursionista francese è stata trovata morta in Valle Stura, lungo il sentiero che collega il lago del Laus ai laghi di Collalunga, nel vallone di Bagni a Vinadio. Ieri la 59enne non è rientrata a casa, e l’allarme è stato lanciato dalla Gendarmerie francese. Impegnati tutta la notte nelle ricerche il Soccorso alpino della Valle Stura e quello della Guardia di Finanza. La donna è deceduta ...

Incidenti in Montagna : escursionista precipita per una ventina di metri - è grave : Questa mattina l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Civetta, dove un escursionista è caduto tra le rocce per una ventina di metri. L’uomo, che con due amici stava salendo verso Cima Tomè, è stato raggiunto da medico e tecnico del Soccorso alpino dell’equipaggio, sbarcati nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l’infortunato 67enne è stato caricato in barella e recuperato con un verricello ...

Incidenti in Montagna : escursionista trovato morto ad Ayas : E’ stato trovato senza vita il corpo dell’escursionista italiano che risultava disperso dalla serata di ieri: il 68enne è morto nel vallone che porta al colle di Cime Bianche, poco distante da un alpeggio. Le cause del decesso non sono ancora note. Le ricerche a Saint-Jacques (Ayas) hanno coinvolto il soccorso alpino valdostano e i vigili del fuoco. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista trovato morto ad Ayas sembra essere ...

Incidenti in Montagna : escursionista precipita sulle Orobie e muore : Un escursionista di 39 anni, M.B., è morto precipitando per 150 metri in un canale sotto un sentiero delle Alpi Orobie. L’uomo, originario di Trescore Balneario (Bergamo) si trovava in Val di Scalve e venerdì aveva avvisato la famiglia che aveva intenzione di raggiungere il rifugio Tagliaferri. Mai arrivato al rifugio, avrebbe dovuto presentarsi al lavoro domenica sera, ma non aveva più dato traccia di sé. Le ricerche del Corpo nazionale ...

Incidenti in Montagna - Svizzera : escursionista muore colpita da sasso : Ieri pomeriggio una donna è stata colpita da un sasso staccatosi dalla Montagna sul Gantrisch: la 55enne, rimasta gravemente ferita, è morta sul luogo dell’incidente. L’escursionista stava effettuando una gita con un gruppo di persone quando è stata colpita. I soccorritori, giunti sul posto con un elicottero di Air-Glaciers, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’incidente, precisa la polizia, è ...

Incidenti in Montagna : escursionista precipita e muore in Friuli : Una escursionista tedesca è precipitata sulle Alpi Giulie, nel gruppo delle Ponze, ieri pomeriggio, ed è stata trovata morta oggi dagli operatori del Soccorso Alpino che avevano avviato ricerche poco dopo l’incidente. Subito dopo la caduta, infatti, un allarme è stato lanciato dalla compagna di gita della vittima, che ha telefonato al Nue 112 in stato di choc. La donna ha raccontato di aver visto precipitare l’amica, mentre ...

Montagna - Cuneo : escursionista dispersa nella zona del Monviso - riprese le ricerche : In corso le ricerche della escursionista dispersa da giovedì tra le montagne dell’alta Valle Po, nella zona del Monviso (Cuneo): nella notte le unità cinofile molecolari hanno fornito una direzione di ricerca seguendo una pista che conduce dall’auto della 55enne, parcheggiata a Pian della Regina, fino a Pian del Re. Le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese stanno battendo sentieri e versanti con la nebbia a ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : morto escursionista disperso : E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista disperso da ieri pomeriggio nel Meranese: l’uomo ieri non aveva fatto ritorno da una gita e sono subito scattate le ricerche. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi di un pendio di Punta delle Laste, sopra Verdines, all’ingresso della Val Passiria. Sul posto carabinieri, soccorso alpino e l’elisoccorso. L'articolo Incidenti in Montagna, Alto Adige: morto ...

Montagna - Pordenone : salvato l’escursionista disperso ieri sulla Forcella della Lama : Si è concluso questa mattina con un lieto fine l’intervento di ricerca dell’escursionista quarantenne di Brugnera (Pordenone) di cui ieri i familiari avevano segnalato il mancato rientro a casa da una gita in Montagna. L’uomo è stato ritrovato questa mattina alle 8.10 durante una delle perlustrazioni con l’elicottero della Protezione Civile che stava portando in quota le squadre di soccorso per la ricerca. Stanco e ...